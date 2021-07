Emiten Alerta Flex en California para ahorrar energía ante altas temperaturas

(NOTICIAS YA).-Con temperaturas pronosticadas por encima de lo normal, particularmente en el norte de California, el administrador de la red eléctrica del estado emitió una Alerta Flex que entrará en vigencia este miércoles por la tarde, pidiendo la conservación voluntaria de la electricidad.

Según el Operador del Sistema Independiente de California ISO, la Alerta Flex estará en vigor de 4 p.m. a 9 p.m., "debido a la alta demanda de energía prevista y la escasez de suministros en Occidente".

Due to heat and tight supply conditions, the California ISO has issued a statewide #FlexAlert for Wednesday, July 28, from 4-9 p.m. encouraging consumers to conserve energy to help alleviate stress on the #powergrid. Read the news release: https://t.co/67ywD0F1J9 pic.twitter.com/cTBodENmN2

— California ISO (@California_ISO) July 28, 2021