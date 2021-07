¡Insólito! Roban bicicleta a atleta venezolano en Tokio

(NOTICIAS YA).- Este miércoles el ciclista venezolano Daniel Dhers, compartió en sus redes sociales la desdicha que su compañero y compatriota, el también atleta Edy Alviarez sufrió esta mañana al no encontrar su bicicleta en el lugar que la dejó cuando fue a desayunar.

Incrédulo y entre risas, Daniel Dhers, piloto profesional de BMX contó cómo le "robaron" la bicicleta a su amigo Edy Alviarez, no en Catia (un barrio conocido por recurrentes robos en Caracas), ni en Petare, sino en la Villa Olímpica de Tokio.

En el vídeo que compartió Dhers en redes, muestra al afectado Edy Alviarez quien aunque también ríe se muestra impresionado porque justamente en el lugar que jamás imaginó le robaron su bicicleta.

Daniel Dhers y Edy Álvarez son dos ciclistas profesionales de BMX freestyle que están representado a Venezuela en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

"Este personaje es de Catia, no lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, lo roban en Tokio dentro de la Villa Olímpica, o sea lo más imposible del universo", bromeó Dhers.

Todo ocurrió cuando después de desayunar en la Villa Olímpica donde se están quedando por los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Alviarez no consiguió su bicicleta, del lugar donde la estacionó dentro del complejo.

Sin embargo, Dhers en el vídeo explicó que el Comité Olímpico de Venezuela fue notificado y están tratando de rastrearla. Los atletas asumen que alguien la tomó pensando que al haber muchas afuera del comedor, las podrían tomar.

Edy Alviarez, quien no pierde la esperanza de recuperar su bicicleta, pudo entrenar luego del incidente con una de respuesto que le prestó su compañero Daniel Dhers.

