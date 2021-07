Vuelve a ser debate político si llevar máscara para protegerse de Covid

(POLÍTICA YA). – ¿Déjà vu? De nuevo, el tema de si llevar máscaras o no para protegerse de Covid, se ha convertido en tema de pugna política entre demócratas y republicanos, sobre todo en el Congreso.

Los CDC recomiendan que personas vacunadas vuelvan a utilizar mascarillas

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, llamó "imbécil" al líder de la minoría Kevin McCarthy tras ser preguntada sobre sus críticas al mandato de médicos del Capitolio de llevar la máscara.

La decisión fue tomada después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizó este martes su guía de que hasta las personas vacunadas deben llevar máscaras cuando se encuentran en lugares poblados bajo techo.

El médico asistente del Capitolio, Brian Monahan, dijo este martes por la noche que la Cámara de Representantes estaba restableciendo su mandato de máscara y, por lo tanto, la amenaza de multas a los miembros que no cumplan.

McCarthy dijo en un tuit que la decisión no es científica, a pesar de las preocupaciones de los funcionarios de salud de que la variante Delta representa una nueva amenaza para el público, particularmente debido a la negativa de muchas personas en áreas representadas por los republicanos a vacunarse.

AMENAZA

"No se equivoquen: la amenaza de devolver las máscaras no es una decisión basada en la ciencia, sino una decisión evocada por funcionarios del gobierno liberal que quieren para seguir viviendo en un estado de pandemia perpetua”.

Make no mistake—The threat of bringing masks back is not a decision based on science, but a decision conjured up by liberal government officials who want to continue to live in a perpetual pandemic state.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 28, 2021