70% de los habitantes de San Diego están vacunados contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-Aunque los casos de COVID-19 continúan aumentando en el condado de San Diego, la región continúa avanzando en la vacunación contra COVID-19, con el 70% de los residentes de 12 años o más completamente vacunados, informó el miércoles la Agencia de Salud y Servicios Humanos.

Más del 81% de los residentes elegibles del condado de San Diego están vacunados al menos parcialmente. Los niños menores de 12 años no son elegibles para recibir una vacuna contra el coronavirus.

"Esto se está convirtiendo en la pandemia de los no vacunados, así que quiero agradecer a los habitantes de San Diego por responder a nuestro llamado para vacunarnos", dijo la Dra. Wilma J. Wooten, funcionaria de salud pública del condado de San Diego. "La variante Delta, más contagiosa, va en aumento y estar completamente vacunado ofrece las mejores protecciones contra la enfermedad".

Si bien el porcentaje de vacunación está aumentando, las nuevas infecciones por COVID-19 también continúan aumentando, principalmente en los habitantes de San Diego no vacunados. En los últimos 30 días, del 28 de junio al 27 de julio, 11,391 personas dieron positivo por COVID-19. De ellos, cerca del 90%, o 10,234, no fueron vacunados y el 10%, o 1,157 personas, fueron vacunados.

