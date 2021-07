Autoridades de DC volverán a exigir el uso de mascarillas

(NOTICIAS YA).- Dentro del Distrito de Columbia autoridades vuelven a exigir el uso de cobertura facial en espacios cerrados, como un esfuerzo para frenar el avance de la variante Delta.

La orden entrará en vigencia este sábado 31 de julio, a partir de las 5 de la mañana. Con la cual se exige que todas las personas, sin importar si han recibido la vacuna contra el coronavirus, usen cobertura facial en espacios que no permitan el distanciamiento social.

La orden fue anunciada el día de hoy por la alcaldesa Muriel Bowser y las autoridades de salud locales, esto se debe principalmente a que la tasa de infección de la enfermedad en el Distrito, que se ubica esta semana en el 3.6 por ciento, fue catalogada como “sustancial”.

Este cambio ocurre en el marco de un incremento importante de casos a nivel nacional, especialmente entre personas no vacunadas, debido a la variante Delta.

“Estamos teniendo más casos entre nuestra juventud. Estamos hablando de menores entre 5 y 14 años y adultos jóvenes entre los 20 y 34 años aquí en el Distrito de Columbia. Y es entre esa población joven donde también vemos que en las ultimas dos semanas las personas de color tenian tres veces más probabilidades de infectarse con Covid", explicó la Dra. LaQuandra Nesbitt, directora del Departamento de Salud del Distrito de Columbia.

Como con mandatos anteriores, la gente podrá remover su mascarilla para comer o tomar dentro de un restaurante; Pero de resto es necesario que la lleven puesta. Lugares al aire libre como Nationals Park y el Audi Field no deben seguir el mandato.

“Esperamos que esto sea suficiente para frenar la enfermedad y no establecer más restricciones. Sabemos que el virus va a continuar entre nosotros y estamos tratando de seguir con nuestras vidas", dijo la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser.

Por su parte, algunos de los residentes del Distrito están a favor de la nueva orden, indicando que se sienten más tranquilos usando la cobertura facial.

"Yo creo que es importante usar siempre la máscara. Uno tiene familia en la casa y más por los hijos tenemos que cuidarnos. Pienso que es mejor así", opinó Fatima Martínez, residente y trabajadora de DC.

“Esta muy bien esa nueva orden. Yo en ningún momento he dejado de usar mi mascarilla porque es una protección. Yo paso mas de 11 horas en la calle y no se con quien me relaciono. Cualquiera puede tener el virus", comentó Maciel Ramos, residente y trabajadora de DC.

El día de hoy también se anunció que a partir del 7 de agosto se entregarán incentivos a los menores entre 12 y 17 años que se vacunen contra el coronavirus en DC. Entre los premios se encuentran tarjetas de regalo, audífonos marca Apple y otros dispositivos, así como la posibilidad de ganar becas académicas.

Los gobernadores de Virginia y Maryland aseguraron que no está previsto modificar las ordenes de uso de cobertura facial. En ambos estados recomiendan a las personas no vacunadas llevar una mascarilla pero no es obligatorio.