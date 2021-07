El gobernador DeSantis se burla de las recomendaciones del CDC

(NOTICIAS YA).- En una conferencia del consejo de intercambio legislativo de Estados Unidos en Utah, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mandó un mensaje a los Centros de Control de Enfermedades con respecto a las nuevas recomendaciones ante la alza de casos de Covid-19 en todo el país.

La conferencia estaba llena de activistas y legisladores, y prácticamente nadie usaba un cubrebocas.

Eso dijo DeSantis con respecto al casi nulo uso de máscaras del público y en relación con las recomendaciones recientes del CDC, que insisten en regresar a usar mascarillas, en especial en lugares cerrados, y sin importar si ya se han puesto la vacuna contra Covid-19.

Forcing kids to wear masks is bad policy. Parents are best equipped to decide whether they want their kids to wear a mask in school. Neither bureaucrats in Washington nor local authorities should be able to override the decision of the parents. pic.twitter.com/1TyFByAaWf

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 28, 2021