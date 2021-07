Familiares de miembros de la marina fallecidos durante entrenamiento tomarán acción legal

(NOTICIAS YA).- Los seres queridos de los miembros de la marina que fallecieron durante un entrenamiento alzaron la voz para anunciar en Oceanside que tomaran acción legal en contra de BAE Systems, la empresa que fabrica los vehículos de asalto tipo anfibio usados por la Marina.

“Me acuerdo que sentí que mi corazón se hundió cuando los soldados vinieron a decir ‘lo siento pero se nos fue,’” recordó entre lágrimas Sarah Villanueva, viuda de César Villanueva.

Su anillo le recuerda el amor fugaz que vivió con su esposo, un joven de tan solo 21 años.

“Creímos que teníamos toda la vida para conocernos porque no nos casamos,” explicó Sarah Villanueva.

César Villanueva es una de las nueve víctimas que murieron durante un entrenamiento cerca de la isla de San Clemente el pasado 30 de julio. A pesar de la poca comunicación permitida, César Villanueva alcanzó a comunicarse con Sarah.

“Me dijo te extraño, nos vemos el lunes, se hundió, el lunes pasó y dije, si es real,” dijo Sarah Villanueva.

Un luto que comparte con Lupita García quien ahora lleva las cenizas de su hijo Marco Barranco cerca de su corazón.

“Ver su cuerpo ya sin vida es algo que no le deseo a nadie y es cuando ya dije no, mi hijo no va a regresar,” dijo García.

Un sueño de Barranco que surgió desde su infancia.

“Su cuarto lo pintamos, lo camuflajeamos, su tapete, la lámpara, su ropa todo camuflajeado,” añadió García.

Una ilusión truncada también a los 21 años presuntamente por un vehículo de asalto anfibio.

La abogada Anne Della Donna quien representa a estas familias asegura que estas muertes se pudieron prevenir. Añadió que estas naves anfibias son trampas mortales ya que la única forma de escapar cuando se están hundiendo es por una escotilla que con el peso de la puerta y la fuerza de las olas mar puede llegar a pesar 5,000 libras.

Della Donna dijo que las víctimas lucharon durante 45 minutos pero no lograron salir.

Una investigación de la marina determinó que errores humanos y la falta de mantenimiento del vehículo fueron factores en este accidente.

“Lo que no queremos es que nadie pase por algo así,” agregó García.

Las nueve familias involucradas van a demandar a BAE Systems la empresa encargada de la manufactura de estas naves por los presuntos diseños defectuosos.

A través de un comunicado, dijeron que envían sus condolencias a los familiares de los nueve fallecidos pero que no pueden comentar sobre este litigio.

Della Donna dijo que también están en pláticas con miembros del congreso y el comité de fuerzas armadas para que cambien los modelos de estos vehículos anfibios.