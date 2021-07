¡Hasta quemando mascarillas! Alcanzan protestas contra mandato de cubrebocas en Florida

(NOTICIAS YA).- Luego de las recomendaciones de los CDC sobre el uso de recubrimientos faciales en las escuelas para el próximo año escolar para evitar la propagación del COVID-19, las reacciones no se han hecho esperar. Desde algunos padres hasta el mismo gobernador de Florida han expresado su rechazo a la medida.

Padres se pronuncian ante uso de mascarillas en las escuelas

La guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que quienes estén vacunados o no, deberán cubrir sus rostros como medida de prevención al virus y hacer del entorno escolar un ambiente seguro, ya que se regresa al aprendizaje presencial en algunos casos.

Entre las más destacadas se encuentra una protesta este martes fuera del Distrito Escolar del condado Broward, en Fort Lauderdale, Florida, donde un grupo de padres se concentró fuera del ente que coordina las escuelas públicas sin mascarillas y con pancartas que incluso PRENDIERON FUEGO a algunas máscaras dentro de una bandeja. Debido a esto, la sesión tuvo que ser suspendida.

Debaten uso obligatorio de mascarillas en escuelas

Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis quien ha mantenido su posición renuente a la obligatoriedad de las mascarillas en el estado hizo incluso burla de las recomendaciones de los CDC para el nuevo año escolar, incluyendo a quienes estén vacunados, aún cuando nuestra entidad lidera en contagios COVID-19 y casos de la variante Delta a nivel nacional.

"Obligar a los niños a usar máscaras es una mala política. Los padres están mejor equipados para decidir si quieren que sus hijos usen una máscara en la escuela. Ni los burócratas de Washington ni las autoridades locales deberían poder anular la decisión de los padres", publicó DeSantis en su cuenta Twitter este miércoles.

Forcing kids to wear masks is bad policy. Parents are best equipped to decide whether they want their kids to wear a mask in school. Neither bureaucrats in Washington nor local authorities should be able to override the decision of the parents. pic.twitter.com/1TyFByAaWf

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 28, 2021