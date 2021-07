Maestro sustituto de San Diego arrestado por posesión y distribución de pornografía infantil

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Un educador de San Diego fue arrestado el martes por poseer y transmitir miles de imágenes con contenido de abuso sexual infantil, así lo anunció el Departamento de Policía de San Diego.

El 27 de julio, el Grupo de Trabajo de Crímenes de Internet contra Niños de San Diego (ICAC) arrestó a Andrew Jared Primes, de 31 años de edad, por posesión de material de abuso sexual infantil, mejor conocido como pornografía infantil. Debido a la proximidad del sospechoso y participación con niños, los detectives están buscando posibles víctimas adicionales.

De acuerdo con autoridades, Primes trabajó para los distritos escolares de Poway y San Dieguito, además de ser instructor en campamentos de verano de Fiesta Island con el grupo de Boy Scouts de América en San Diego.

La investigación se inició en respuesta a un informe del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados que indicaba que Primes había transmitido electrónicamente imágenes con posible contenido de abuso sexual infantil. Durante la investigación, detectives determinaron que el sospechoso fue responsable de poseer y distribuir "miles de imágenes con contenido de abuso sexual infantil".

Una orden de cateo en el área de Mira Mesa le permitió a las autoridades confiscar multiples dispositivos que serán analizados buscando evidencia adicional.

Primes fue registrado en la cárcel de Vista.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre posibles víctimas en el caso que se comunique con el investigador de ICAC, Ron Burleson, en rburleson@sdicac.org.

Comunicado del Distrito Escolar de Poway:

Se nos ha informado de las acusaciones contra un ex maestro sustituto con respecto a la posesión de pornografía infantil. Andrew Primes no está empleado actualmente por el Distrito Escolar Unificado de Poway. Anteriormente se desempeñó como maestro sustituto durante el año escolar 2020-21.

Como distrito, nos tomamos muy en serio situaciones como esta y cooperaremos plenamente con las autoridades en su investigación. Hemos notificado a las familias de sus antiguos alumnos y alentamos a cualquier persona que tenga alguna inquietud a que se comunique con la policía de inmediato. Todos los empleados de PUSD se someten a una exhaustiva verificación de antecedentes antes de ser contratados. El PUSD se esfuerza por proporcionar un ambiente escolar positivo que protege la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y, como tal, continúa requiriendo que todos los empleados completen capacitaciones sobre acoso sexual y reportes obligatorios. Esperamos que todos los adultos con quienes los estudiantes puedan interactuar en la escuela, o en actividades relacionadas con la escuela, mantengan los más altos estándares profesionales y éticos (BP 4119.24) tanto dentro como fuera del entorno educativo.

Comunicado del Distrito Escolar de San Dieguito:

El Distrito de Escuelas Preparatorias San Dieguito Union [SDUHSD] está al tanto de los problemas legales que involucran a un ex empleado del Distrito. Este caso no está relacionado con el empleo de la persona en SDUHSD, y las autoridades que lo arrestaron no nos han dado razón para creer en este momento que cualquier estudiante actual o anterior dentro de SDUHSD esté conectado, haya sido afectado o sea víctima de alguna manera.

Comunicado de Concilio de San Diego-Imperial, Boy Scouts de America:

Estamos profundamente entristecidos por este comportamiento descrito, que es reprensible y va en contra de todo lo que defiende Boy Scouts of America. Agradecemos a los dedicados hombres y mujeres en la aplicación de la ley cuyas acciones ayudaron a proteger a los niños en nuestras comunidades.

Si bien este incidente parece no estar relacionado con Scouting, al conocer estos informes, tomamos medidas inmediatas para eliminar a esta persona de Scouting y prohibirle cualquier participación futura en nuestros programas.

Nada es más importante que la seguridad y protección de los niños en nuestros programas Scouting; es nuestra principal prioridad. Boy Scouts of America tiene salvaguardas de varios niveles informadas por expertos, incluidas las siguientes, todas las cuales actúan como barreras al abuso:

formación obligatoria sobre protección de los jóvenes para todos los voluntarios y empleados;

una política de liderazgo que requiere que al menos dos adultos capacitados en protección de jóvenes estén presentes con los jóvenes en todo momento durante las actividades de escultismo y prohíbe situaciones individuales en las que los adultos tendrían alguna interacción a solas con los niños, ya sea en persona, en línea o por teléfono o texto;

un proceso de selección exhaustivo para los líderes adultos y el personal, incluida la verificación de antecedentes penales;

prohibición del uso de dispositivos de grabación / teléfonos móviles cerca de baños y duchas;

y la pronta notificación obligatoria de cualquier acusación o sospecha de abuso a las fuerzas del orden.

La BSA también ofrece una línea de ayuda Scouts First las 24 horas del día, los 7 días de la semana (1-844-SCOUTS1) y una dirección de correo electrónico (scouts1st@scouting.org) para ayudar a reportar sospechas de abuso o comportamiento inapropiado.

Nos estamos comunicando con nuestra comunidad Scouting para informarles del arresto de esta persona y para recordarles los recursos que tenemos para ayudar a los miembros de nuestra comunidad a tener conversaciones importantes con Scouts sobre cómo mantenerse a salvo y qué hacer si alguna vez se sienten inseguros.