Condado de San Diego pide vacunas o pruebas de COVID-19 a empleados

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - En medio de un repunte de contagios de COVID-19, empleados del condado de San Diego pronto deberán mostrar comprobante de vacunación o someterse a pruebas de COVID-19 regulares.

El condado de San Diego hizo el anuncio en Twitter el jueves. Aún se están elaborando detalles sobre el sistema de verificación de vacunas, pero se espera que se implemente a mediados de agosto, dijo el condado.

The County will begin requiring its employees to verify COVID-19 vaccination or undergo regular testing. Details being worked out but implementation expected by mid-August. Vaccination is the key to fully and safely reopening the economy.

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) July 30, 2021