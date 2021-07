Dos muertos y varios niños heridos deja accidente automovilístico en St. Petersburg

(NOTICIAS YA).- Autoridades de St. Petersburg informaron la tarde de este viernes sobre un accidente de tráfico en la intersección entre la Tyrone Blvd y la Norfolk St. N, que ha dejado dos personas fallecidas. El doble mortal suceso se encuentra bajo investigación.

El Departamento de Policía de St. Petersburg indicó que cerca de las 12:52 p.m. recibieron el llamado sobre un vehículo que se estrelló en la Tyrone Blvd, dejando varias víctimas, incluyendo niños quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital.

Aunque no se han emitido más detalles sobre el grave accidente automovilístico, instan a cualquier persona que tenga información sobre lo sucedido, reportarla ante la línea de no emergencia de la Policía de St. Petersburg llamando al número de teléfono: 727-893-7780.

BREAKING | Avoid Tyrone Boulevard between 9th Ave. N. and 22nd Ave. N. due to a police investigation of a serious crash at intersection of Tyrone Blvd. and Norfolk St. N. pic.twitter.com/Z0JskjubTy

— St. Pete Police (@StPetePD) July 30, 2021