Escuelas fomentan el uso de programas de inglés para niños migrantes

(NOTICIAS YA).- A semanas del inicio del próximo año escolar, las escuelas públicas del Distrito de Columbia continúan registrando un aumento de niños migrantes que se inscriben a los planteles.

De acuerdo a las autoridades escolares, la cifra ha aumentado de una manera significativa en los últimos tres meses. Es por esto, que esperan que un programa de verano que están ofreciendo les ayude a estar preparados para el próximo año escolar.

Funcionarios escolares esperan que el programa de inglés como segundo idioma conocido por las siglas ELSAP pueda contribuir a que estos alumnos se incorporen al sistema educativo sin muchos contratiempos.

“Han llegado muchos niños en los últimos 2-3 meses y cuando llegan a las escuelas públicas de DC obviamente están buscando las oportunidades para aprender. Este programa es muy bueno porque ofrece a los niños una oportunidad para mejorar y aprender más sobre el aprendizaje social y emocional entonces no sólo académico sino también de hablar sobre sus emociones y conocer otros niños que también son recién llegados”, explicó Erica Pereira, gerente ELSAP de las escuelas primarias de DC.

Pereira indica que la cantidad de alumnos inscritos tan sólo en el programa de primaria este año se duplicó en comparación con el verano pasado, agregando que ELSAP ha ayudado a cientos de estudiantes migrantes como Natalia y María Alejandra.

“Mis hijas tenían poca adaptación, es otra cultura vienen con otro idioma y con la pandemia pues estábamos encerrados no socialismo, el que no solo le hablan su idioma sino que también le enseñan el idioma de los Estados Unidos”, dijo Sot Luz Valera, madre de Natalia y María.

Por otro lado, aunque Pereira reconoce que el incremento de los alumnos y la escasez de los maestros ha sido un desafío, recalca que gracias a profesores como Juana Leiva han podido impactar de manera positiva la vida de estos niños hispanos.

“Son muchos niños la mayoría centroamericanos y que no han ido a las escuelas así que han tenido aquí su primera experiencia. Yo me lo tomo personal porque yo también fui como ellos, llegue de mi país me relaciono mucho con ellos yo lo que quiero es que ellos se sientan bien y seguros en las escuelas”, explicó la maestra Leiva.

Este programa es ofrecido en todas las escuelas públicas del Distrito de Columbia durante el verano de manera presencial y virtual. Para más información puede llamar al 202-671-0750.