Organizaciones se unen para ayudar a los inquilinos

(NOTICIAS YA).- El primero de agosto concluye la suspensión de desalojos por mandato federal.

Esta orden fue emitida para proteger a los inquilinos de ser expulsados de sus hogares por incumplimiento en pagos de arrendamiento durante la pandemia. Sin embargo, para comienzos de agosto miles de personas quedarán bajo riesgo de desalojo.

Por esta razón, dos organizaciones sin fines de lucro se unieron y declararon una moratoria en desalojos para todo inquilino que muestre evidencia de solicitud de arrendamiento de emergencia o de asistencia con utilidades.

Rocky Mountain Communities y Hope Communities formaron una alianza con East Colfax Community Collective (EC3) la Asociación del Vecindario East Colfax (ECNA) y el Proyecto de Defensa de Desalojos por el COVID-19 (CEDP) para mantener una moratoria en comunidades de la East Colfax.

Las personas que estarán protegidas bajo esta orden tienen que demostrar que están bajo ayuda en pagos de arrendamiento y utilidades.

"Me da miedo que mucha gente no será aceptada o que el dinero no llegará a tiempo. Tenemos miembros de nuestra comunidad que fueron aprobados en mayo y no han recibido el dinero aún" dijo Ro Si Be, residente en East Colfax.