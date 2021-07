Patrulla Fronteriza detiene un intento de tráfico de personas en las riberas del Río Grande

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo detienen a un grupo de migrantes cuando pasaban por el río, los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio.

La CBP dio a conocer la detención de trafico de personas, deteniendo a un considerable numero de personas que se encontraba cruzando el Río Grande.

Los Agentes de la Estación norte de Laredo respondieron al llamado, pudieron observar como un traficante de personas conducía a un grupo de personas a un desembarcadero en un río mientras tocaban tierra en los Estados Unidos.

Los agentes se movilizaron para interceptar al grupo de migrantes, pero el traficante los condujo hacia el norte a lo largo de las riberas del río para evadir la aprensión.

July 30, 2021