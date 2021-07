Patrullero herido durante una persecucion falleció en el hospital

(NOTICIAS YA).- Micah May, un patrullero de Nevada que fue herido durante una persecución policíaca en la Interestatal 15, falleció el jueves 29 de julio por la noche.

La Patrulla de Nevada anunció que los médicos quitaron a May de soporte vital y fue pronunciado muerto el jueves en la tarde en la Universidad del Centro Médico (UCM).

With heavy hearts, we confirm the loss of @NHPSouthernComm Trooper Micah May #6203. He was struck while deploying stop-sticks on I-15 attempting to apprehend an armed carjacking suspect. The suspect’s vehicle struck Trooper May, who suffered life-threatening injuries. pic.twitter.com/f54aHOZFaY

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) July 30, 2021