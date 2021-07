¿Pueden pedir los hijos mayores de 21 años a los padres que entraron irregular a Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- Las personas que han tenido hijos dentro de lo Estados Unidos y no tienen por el momento documentos, podrían tener la esperanza de que los menores los pidan legalmente, pero este tema tiene diversos temas que es necesario ser mediado por un abogado, por lo que José Pertierra nuestro experto en inmigración responde a las preguntas de la comunidad.

PREGUNTA UNO

Mi nombre es Yaneth y soy salvadoreña. Entré sin papeles por la frontera mexicana en el 2003.

No tengo ni siquiera un permiso de trabajo, pero tengo una hija ciudadana que cumple 21 años en septiembre. Ella me quiere pedir. Fuimos donde un abogado y nos dijo que no califico. ¿Hay algo que pudiéramos hacer?