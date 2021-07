Vuelven los cubrebocas a varios condados del área metropolitana

(NOTICIAS YA).- Según la más reciente guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 38 condados de Colorado deberían usar el cubrebocas por sus altas tasas de contagios de Covid-19, sin embargo, hasta el momento solo cinco han dado el paso de implementar la medida.

El director de Salud Pública de Broomfield, Jason Vahling, dijo que:

Algo similar manifestó la dra. Dawn Comstock, Directora Ejecutiva de Salud Pública del Condado de Jefferson.

El Departamento de Salud de los tres condados, Adams, Arapahoe y Douglas, también se unió a la recomendación.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los dueños de restaurantes.

‘Mira, esto es muy preocupante para nosotros porque no queremos mirar atrás’, dijo Rodrigo Sánchez, propietario del restaurante El Tequileño.

‘Yo creo que va a ser muy incómodo en primer lugar por el calor, es una incomodidad muy grande, nosotros como empleados trabajar seis, ocho, diez horas con la máscara sin quitárnosla, es muy difícil, muy duro’, agregó.

También les preocupa cómo reaccionarán los clientes.

‘Mucha gente se siente incómoda al usarlo, mucha gente dice, yo ya estoy vacunado, entonces yo no la quiero usar’, dice Juan Trejos, trabajador de restaurante en Golden.

Para los restaurantes, el hecho de que solo algunos condados implementen la medida, los pone en desventaja.

‘Una de las cosas que va a hacer mucha gente es que va a decir bueno, yo no voy al Tequileño porque está en Jefferson County, mejor voy a otro condado donde no apliquen estas leyes o códigos que me van a molestar a mi’, puntualizó Rodrigo.