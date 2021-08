Compañías que van a pedir comprobantes de vacunación

(NOTICIAS YA).-

En la última semana, empresas desde Disney hasta Walmart y Google han comenzado a exigir que sus empleados reciban vacunas para protegerse contra Covid-19.

El impulso para los mandatos de vacunas ha ido aumentando, y el presidente Joe Biden anunció el jueves el requisito de que todos los empleados federales y contratistas en el lugar estén vacunados o se sometan a pruebas periódicas y requisitos de mitigación.

A lo largo de la semana, un número creciente de empleadores anunció sus propios mandatos de vacunas: el miércoles, Google y Facebook se convirtieron en los dos primeros gigantes de Silicon Valley en emitir sus propios mandatos. Walmart y Disney se unieron el viernes.

Estas son las empresas que han anunciado los requisitos de la vacuna Covid-19 para al menos algunos de sus empleados.

Google

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, envió un correo electrónico al personal el miércoles anunciando un requisito de vacuna para los empleados que regresan a la oficina. La política se implementaría en los Estados Unidos en las próximas semanas y en otras regiones en los meses siguientes a medida que las vacunas estén más disponibles, dijo Pichai. No está claro cómo planea Google hacer cumplir la política.

Facebook

Todos los empleados de Facebook deben vacunarse antes de regresar a la oficina, anunció la compañía el miércoles. "A medida que nuestras oficinas vuelvan a abrir, exigiremos que todas las personas que vengan a trabajar a cualquiera de nuestros campus de EE.UU. se vacunen", dijo Lori Goler, vicepresidenta de personal de Facebook, en un comunicado. "Tendremos un proceso para aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y evaluaremos nuestro enfoque en otras regiones a medida que evolucione la situación".

Netflix

Netflix exige vacunas Covid-19 para los elencos de todas sus producciones estadounidenses, así como para las personas que entran en contacto con ellas, según Deadline. La semana pasada, los sindicatos de Hollywood y los principales estudios elaboraron protocolos de regreso al trabajo que incluyen "la opción de implementar políticas de vacunación obligatorias para los elencos y el equipo en la Zona A" producción por producción. La "Zona A" se compone de actores y personas que se acercan a ellos.

Walmart

Walmart, el minorista más grande del país, dijo que todos sus empleados corporativos con sede en EE. UU. Deben estar vacunados antes del 4 de octubre, según un memorando del viernes de Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Este mandato no se aplica a los empleados de la tienda de Walmart, pero pronto implementará un nuevo proceso para verificar el estado de su vacuna y ofrece a los empleados la oportunidad de vacunarse mientras están en el reloj (junto con hasta tres días de licencia paga por cualquier reacción a el disparo). La compañía también está duplicando su incentivo actual de vacunas a $150; Los empleados actuales que se vacunan y los empleados nuevos que fueron vacunados antes de comenzar en Walmart son elegibles para recibir el bono.

Disney

Disney exige que todos sus empleados asalariados y no sindicalizados en los EE. UU. Se vacunen. Los trabajadores que trabajan en el lugar pero que aún no están vacunados deben recibir sus vacunas dentro de los próximos 60 días, según un comunicado de la compañía a CNN Business. Los empleados que todavía trabajan desde casa deben proporcionar a la empresa un comprobante de vacunación antes de regresar al trabajo. La compañía también dijo que ha comenzado a discutir los mandatos de las vacunas con los sindicatos que representan a sus trabajadores. La compañía también exige que todos los nuevos empleados estén completamente vacunados antes de comenzar sus trabajos.

BlackRock

BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, actualmente solo permite que los empleados vacunados regresen a la oficina, dijo un portavoz de la compañía. Esta decisión es un ajuste de política basado en los comentarios de los empleados y una encuesta a los empleados, dijo el portavoz. A partir de septiembre, la empresa tendrá un "modelo híbrido", con algunos empleados vacunados trabajando desde la oficina y otros desde casa, agregó el vocero. La compañía planea compartir una política actualizada para los empleados no vacunados más adelante en el verano.

Morgan Stanley

La oficina de Morgan Stanley en Nueva York prohíbe a todo el personal y los clientes no vacunados ingresar a su sede. Todos los empleados que trabajan en edificios con una "gran presencia de empleados" deben confirmar su estado de vacunación antes del 1 de julio, según un memorando de la compañía a los empleados.

Saks Fifth Avenue

La cadena de tiendas departamentales de lujo Saks Fifth Avenue exige que todos los empleados estén vacunados, informó The New York Times. "Necesitamos estar mucho más basados ​​en la oficina" y "el valor predeterminado debe ser nuestra oficina", dijo el director ejecutivo Marc Metrick al Times.

El Washington Post

Todas las nuevas contrataciones y los empleados actuales del Washington Post deberán demostrar pruebas de las vacunas completas de Covid-19, dijo el editor y director ejecutivo de la compañía, Fred Ryan, en un memorando a los empleados el martes. Ryan declaró que el requisito es una "condición de empleo" a partir del regreso de la publicación a la oficina el 13 de septiembre.

Union Square Hospitality Group

En Union Square Hospitality Group, que opera restaurantes y negocios de eventos en Nueva York y otras ciudades de EE. UU., todos los empleados y clientes deben poder demostrar que están vacunados, una regla que entrará en vigencia el 7 de septiembre.

Ascension Health

Ascension Health anunció que requerirá vacunas Covid-19 para todos sus empleados "por la seguridad de los pacientes y visitantes, nuestros asociados, nuestras familias y seres queridos, y la comunidad", según un comunicado de prensa de la compañía el martes. "Ascension requerirá que todos los asociados estén vacunados contra COVID-19, ya sea que brinden o no atención directa al paciente, y si trabajan en nuestros sitios de atención o de forma remota", dijo la compañía en el comunicado.

Lyft

A partir del 2 de agosto, todos los empleados que trabajan en las oficinas de Lyft deben vacunarse.

En un correo electrónico enviado a los empleados que fue visto por CNN Business, el CEO de Lyft, Logan Green, también dijo que la mayoría de las oficinas de la compañía en los EE. UU. Ahora regresarán a la oficina el 2 de febrero de 2022, una extensión de seis meses a la devolución original de la compañía. - fecha a la oficina. Lyft informó a los miembros del equipo hace varias semanas que se les pedirá que presenten un comprobante de vacunación para poder regresar a la oficina, dijo un portavoz a CNN Business.

Uber

Si los empleados de Uber quieren volver a la oficina, deben estar completamente vacunados, dijo el jueves el director ejecutivo de la compañía, Dara Khosrowshahi, en un memorando a los empleados. Uber también retrasó su fecha global de "regreso a la oficina" al 25 de octubre y dijo que proporcionará actualizaciones antes del 30 de septiembre si algo cambia. Cualquiera que ingrese a la oficina debe usar una máscara por el momento, independientemente de su estado de vacunación, dijo Khosrowshahi.

Gorjeo

Twitter ya estaba exigiendo a los empleados que regresaran a la oficina que mostraran prueba de vacunación, pero el miércoles la compañía dio el paso adicional de cerrar sus oficinas en Nueva York y San Francisco por completo y pausó la reapertura de nuevas oficinas.

La compañía hizo esa llamada "después de una cuidadosa consideración de las pautas actualizadas de los CDC y a la luz de las condiciones actuales", dijo un portavoz a CNN Business. "Continuamos monitoreando de cerca las condiciones locales y realizando los cambios necesarios que priorizan la salud y seguridad de nuestros Tweeps".