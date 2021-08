Advierten sobre fuerte ola de calor que azotará al condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor generará temperaturas cálidas en las comunidades del este del condado de San Diego y condiciones extremadamente calientes en los desiertos locales esta semana, informaron los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), emitió el lunes por la mañana una advertencia de calor de máximos en los 90 grados en las montañas hasta el miércoles 4 de agosto a las 8 p.m.

Se aplicará una alerta de calor excesivo más grave en las áreas desérticas, incluido Borrego Springs, desde el martes por la mañana hasta el miércoles por la noche, advirtió el NWS. Durante el período, serán posibles lecturas máximas del termómetro de 114 a 120 grados, según los meteorólogos.

El servicio meteorológico aconseja a las personas que se encuentran en las áreas afectadas que beban muchos líquidos, que se mantengan alejadas de la luz solar directa durante el calor del día, que usen ropa ligera y holgada, que se refugien en edificios con aire acondicionado si es posible y que revisen potencialmente en -Riesgo de parientes y vecinos.

Inland areas will be warming up a bit today with more abundant sunshine ☀️ Warm weather will persist over the next few days before cooling comes into the picture by the end of the week. #CAwx #hydrate pic.twitter.com/kPw0CqYMtW

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 2, 2021