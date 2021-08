Caso de ira al volante concluye con amenazada con machete 

(NOTICIAS YA).- La comunidad de Manassas está consternada ante un caso de ira en la carretera en el que un sujeto sacó su machete para amenazar a la víctima. Las autoridades continúan investigando el hecho.

El incidente tuvo lugar en una zona residencial de Manassas ubicada entre Farragut Court y Irongate Way. La víctima de 34 años se llevó un buen susto cuando lo amenazaron con un machete durante una discusión con otro conductor.

La víctima asegura que tuvo una acalorada disputa con otro conductor y en ese encuentro, un pasajero del vehículo se bajó con un machete en la mano e inmediatamente comenzó a agitarlo en el aire, antes de regresar al carro.

Aunque no se reportaron heridos en este hecho ocurrido el sábado a las 7:40 de la noche, el incidente ha causado alarma entre los vecinos de este vecindario , el cual es mayormente hispano.

“A mi me sorprende eso que haya pasado porque yo tengo mucho tiempo en este condado y nunca había visto eso. Me siento insegura porque no sabemos los conductores como andan agresivos", comentó un residente del área, quien optó no ser identificado.

“me preocupa si porque nunca me ha pasado y si me sacan eso, me voy a sentir mal", dijo Catalino Iglesias, quien también es residente del área.

El vocero de la policía de Prince William indicó que los detectives tienen pistas sólidas sobre este caso pero se negó a compartir más detalles. Si usted tiene información sobre el caso por favor comuníquese con las autoridades al 703-792-7000.

Según los reportes oficiales se han registrado al menos dos incidentes de ira en la carretera que involucraron amenazas con machetes. Uno de ellos ocurrió en triangle el pasado mes de mayo.