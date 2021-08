Fecha límite para no tener que devolver los cheques mensuales por hijos

(POLÍTICA YA). – Faltan menos de dos semanas para que empiece a llegar a millones de padres el segundo de los cheques mensuales del crédito tributario por hijos que fue ampliado por el Congreso en el último paquete de estímulo que aprobó en marzo.

Los pagos en seis cuotas mensuales de $250 o $300 que estará haciendo el Servicio de Rentas Internas (IRS) entre julio y diciembre consisten de la mitad del crédito total, es decir, $1,800 del crédito de $3,600 por niño menor de seis años y $1,500 del crédito de $3,000 por niño de seis a 17 años, para familias elegibles.

Padres de niños más necesitados no reciben el cheque mensual por hijos

Los padres reclamarán la mitad restante del crédito el próximo año durante la época de impuestos.

Muchas familias utilizaron el primer cheque del crédito que recibieron en julio para pagar el alquiler, poner comida en la mesa, o resolver deudas pendientes.

Pero para algunas familias, los pagos mensuales no son necesarios y, en ciertas situaciones, pueden provocar un golpe financiero en el futuro.

Es por eso que la ley tributaria permite a las personas que no quieren o no necesitan el dinero ahora optar por no recibir los pagos mensuales del crédito tributario por hijos.

La fecha límite para decir al IRS que en vez de un pago mensual en agosto, se prefiere recibir el crédito total el año que viene, es este lunes 2 de agosto a la medianoche.

CONVENIENCIAS

Existen varias razones por las que un padre o madre podría decidir que le conviene más no recibir los pagos mensuales adelantados y en cambio obtener el crédito en su totalidad el próximo año.

¿Habrá Que Devolver Los Pagos De Los Cheques Mensuales Por Hijos?

Normalmente, el IRS calcula el pago de una persona a base de su declaración de impuestos de 2020, pero si aún no se ha presentado o aún se está procesando la declaración, la agencia determinará los montos del pago inicial por adelantado con la declaración de 2019.

Tenga en cuenta que optar por no recibir los cheques mensuales significa que tendrá que esperar hasta que se procese la declaración de impuestos de 2021 para recibir el dinero.

También podría convenir a los padres cuyos ingresos aumentarán en 2021 y superar el umbral de ingresos para poder recibir el crédito tributario por hijos, ya que es probable que luego tenga una factura de impuestos y le deba dinero al IRS.

Cheques Mensuales Por Hijos Podrían Quedarse En Manos De Cobradores

Para optar por no recibir los pagos por adelantado, las familias deben darse de baja mediante el portal en línea del IRS tres días antes del primer jueves del mes siguiente. La agencia también dijo que para los padres que están casados y presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges deben cancelar la inscripción.

Los padres tienen hasta las 11:59 p.m. (hora del Este) el 02 de agosto para cancelar la inscripción del segundo pago.