¡Hasta el 9 de agosto! Aproveche las compras escolares libres de impuestos en Florida

(NOTICIAS YA).- Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina y en tan solo 8 días, los padres de Florida tienen la oportunidad de ahorrar muchos dólares en las compras escolares de sus hijos para este año escolar. Te contamos qué puedes comprar hasta este próximo 9 de agosto libre de impuestos.

Luego de que la Legislatura de Florida aprobara este feriado de impuestos y fuese promulgado por el gobernador del estado Ron DeSantis, los floridanos han podido adquirir artículos escolares desde el pasado sábado 31 de julio y podrán seguirlo haciendo hasta el lunes 9 de agosto, con descuento en compras de:

Este período libre de impuestos NO INCLUYE lo siguiente:

Para más información, puede consultar la página web oficial: floridarevenue.com/backtoschool donde podrá encontrar el listado especificado con los productos elegibles y no elegibles.

¡Así que no desaproveche esta oportunidad de ahorrarse unos cuantos dólares en la lista y uniformes de sus niños para este nuevo año escolar!

Floridians can save money on school supplies and clothing during the #BacktoSchool2021 Sales Tax Holiday! It kicks off tomorrow, July 31 and lasts through Aug 9! More info: https://t.co/tKssmkPXYF @FloridaRevenue pic.twitter.com/EblgRFt77o

— Florida Department of Education (@EducationFL) July 30, 2021