Líder republicano "bromea" con golpear a Pelosi con el mazo

(POLÍTICA YA). – Legisladores demócratas reclamaron al líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que renuncie o se disculpe por decir que "sería difícil no golpear" a Nancy Pelosi con el mazo si él se convierte en presidente de la cámara.

El líder republicano hizo los comentarios después de que miembros de la delegación del Congreso de Tennessee le entregaran un mazo de gran tamaño mientras aparecía en un evento republicano de recaudación de fondos en el estado.

McCarthy le dijo a los miembros de la audiencia que serían invitados a su juramentación como presidente de la Cámara de Representantes si los republicanos recuperaban la mayoría en las elecciones de mitad de término de 2022.

"Más importante aún, quiero que vean a Nancy Pelosi entregándome ese mazo", dijo McCarthy entre vítores. "Será difícil no golpearla con eso".

El audio de lo que dijo el representante de California fue publicado en Twitter por Main Street Nashville.

Drew Hammill, portavoz y subjefe de Gabinete de Pelosi, condenó de inmediato los comentarios de McCarthy.

"Una amenaza de violencia para alguien que fue blanco de un intento de asesinato el 6 de enero por parte de sus compañeros partidarios de Trump es irresponsable y repugnante", dijo Hammill en un tuit.

MISÓGINOS Y VERGONZOSOS

Los demócratas inmediatamente denunciaron los comentarios de McCarthy como misóginos, "vergonzosos" y "sin motivo de risa".

"La violencia contra las mujeres no es una broma", tuiteó la representante Teresa Leger Fernández de Nuevo México.

"Amenazar con violencia política no es una broma. Estos comentarios son misóginos y peligrosos", escribió.

"Un lenguaje como este llevó a la violencia y la muerte en el Capitolio de los Estados Unidos. El líder del GOP sabe que sus palabras tienen peso", tuiteó la representante Debbie Dingell de Michigan.

El representante demócrata de Nueva York Hakeem Jeffries exigió una disculpa de McCarthy y dijo: "La violencia contra las mujeres no es motivo de risa".

Eric Swalwell, legislador demócrata de California, consideró que McCarthy debe renunciar por sus comentarios.

“Estados Unidos ha sufrido suficiente violencia en torno a la política. El líder del GOP McCarthy es ahora un posible asaltante de la presidenta Pelosi. Necesita dimitir”, escribió en Twitter el legislador.