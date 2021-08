Pasajeros varados en Aeropuerto de Tampa tras Spirit cancelar 227 vuelos

(NOTICIAS YA).- Desde este domingo la aerolínea Spirit suspendió más de 200 vuelos en todo el país, afectando a cientos de pasajeros, incluyendo los del Aeropuerto Internacional de Tampa, quienes abarrotaron el mostrador de esta empresa en dicho terminal para obtener respuestas.

¡Varados en el aeropuerto! Spirit canceló 227 vuelos afectando a cientos de pasajeros en Orlando

Viajeros de Spirit han quedado varados en el Aeropuerto de Tampa luego de que por condiciones climáticas y otros "desafíos operativos" de esta línea aérea se les cancelaran sus vuelos.

Muchos han sido los rumores sobre la masiva cancelación a nivel nacional de los vuelos de Spirit y una de ellas fue el de una presunta "huelga de pilotos", la cual fue desmentida por el representante de esta aerolínea, Field Sutton en un correo electrónico.

Pero no sólo los viajeros de Tampa se vieron afectados por esta situación, los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Orlando tuvieron que incluso dormir en este terminal junto a sus hijos y han estado por más de 24 horas aguardando por una respuesta.

Una usuaria de Spirit Airlines, Aileen Matos Rivera, proveniente de Puerto Rico hacia Tampa nos envió este video sobre la situación que vivió tras cancelarse su vuelo. Incluso tuvo que comprar otros boletos con otra aerolínea para poder viajar hacia su destino:

Por su parte, la tarde de este lunes la aerolínea Spirit publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter lo siguiente:

"Estamos experimentando desafíos operativos en algunas áreas de nuestra red. Antes de ir al aeropuerto, consulte su correo electrónico y el estado actual de su vuelo aquí: http://bit.ly/Spirit_Status . La forma más rápida de recibir asistencia es visitar nuestro chat web:https://bit.ly/Contact_Spirit

We are experiencing operational challenges in some areas of our network. Before going to the airport, check your email and current flight status here: https://t.co/yuPJDPxeNu. The fastest way to receive assistance is to visit our webchat: https://t.co/QnlZcUCMtk. pic.twitter.com/E176h8KHjN

— Spirit Airlines (@SpiritAirlines) August 2, 2021