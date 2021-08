Sangriento fin de semana: 3 asesinatos en St. Pete, incluyendo una madre baleada frente a sus 2 hijos

(NOTICIAS YA).- Autoridades de St. Petersburg continúan investigando 3 asesinatos ocurridos este fin de semana en esta ciudad, de los cuales ya arrestaron a uno de los sospechosos y piden la colaboración de la comunidad para localizar a un hombre acusado de matar a su pareja frente a sus 2 pequeños hijos.

Pasajeros varados en Aeropuerto de Tampa tras Spirit cancelar 227 vuelos

Este sábado, Joana Peca, de 27 años fue asesinada a tiros dentro de su auto mientras sostenía su bebé en brazos y en presencia de su otro hijo, quien estaba sentado en la parte trasera del vehículo, según información oficial.

Trascendió que el sospechoso, Benjamin Robert Williams, alias "Bambi" le disparó en la cara a Peca, con quien sostuvo una relación sentimental que dio fruto a la bebé que la víctima cargaba cuando fue baleada por su expareja.

Hospitales de la bahía de Tampa repletos de no vacunados contra COVID-19

El Departamento de Policía de St. Petersburg está pidiendo colaboración a cualquier persona que tenga información sobre Benjamin Williams, quien es considerado ARMADO Y PELIGROSO, reportarla ante el teléfono 727-893-7780 o enviando un mensaje de texto con SPPD y su mensaje al #TIP411.

Armed & Dangerous Benjamin Williams is wanted in the murder of Joana Peca on July 31st.

He shot/killed Joana in front of her two young children.

If you know his whereabouts please contact #stpetepd:

727-893-7780 or text SPPD & your tip to #TIP411 pic.twitter.com/S7xEWRbgeL

— St. Pete Police (@StPetePD) August 2, 2021