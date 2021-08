Se ofrecen pruebas rápidas gratuitas a estudiantes en el sur del condado

(NOTICIAS YA).- Justin Cruz está vacunado pero un dolor de estómago fue alerta suficiente como para mandarlo hacer una prueba de COVID-19.

“Es mejor para evitar las expansiones,” dijo Cruz.

El Distrito Escolar de Sweetwater y la Universidad Estatal de San Diego, lanzaron un programa de pruebas rápidas de coronavirus gratuitas hasta el 12 de agosto.

“Si resultan positivos les hacen la otra prueba PCR,” explicó Moisés Aguirre, superintendente del Distrito Escolar de Sweetwater.

Cada día toca en una escuela distinta y tienen capacidad para 200 pruebas diarias.

“En primera instancia es para los estudiantes de nuestro distrito, o de distritos de primarias que están colindados con nosotros, luego son los empleados maestros, el personal del distrito y luego la comunidad,” agregó Aguirre.

A casi dos semanas del regreso a clases se registran decenas de contagios.

“La última actualización de este viernes es que había un poco más de 50 casos en todo el distrito,” indicó Aguirre. “Hay unos que tienen más otras menos, Eastlake tenia como seis, Southwest también pero estamos haciendo ese monitoreo.”

Un gran recurso para padres de familia que deben someter a sus hijos a exámenes de coronavirus para regresar a las aulas.

“No los quise llevar cuando supe que estaban haciendo el examen [así que] mejor vine a hacerles la prueba para estar seguros y no mandarlos a la escuela así,” dijo Verónica Guijar, madre de alumnos con síntomas.

