Seis tiroteos ocurrieron en las últimas 6 horas

(NOTICIAS YA).- Después de casi tres meses del tiroteo fatal en el King Soopers en Boulder, el cual dejó a diez fallecidos, los crímenes de armas han estado en aumento en la ciudad de Denver y las áreas cercanas.

Las autoridades locales han reportado seis diferentes tiroteos desde el domingo primero de agosto por la mañana hasta las primeras horas del lunes dos de agosto. Cuatro de esto incidentes ocurrieron en Denver, y los otros dos en las afueras del área metropolitana.

El primero sucedió alrededor de las 12 a.m. el domingo por el bulevar South Federal y la avenida West Iliff que dejó a una persona herida. Horas después, a las 4 a.m. al norte del bulevar Federal, otro tiroteo ocurrió en el bloque 1700 de la avenida West Missisippi, de acuerdo con las autoridades. Otro incidente resultó en una mujer y dos niñas heridas en Ruby Hill. Igualmente, la policía de Denver investigó otro tiroteo el domingo en el vecindario Clayton. Un hombre fue llevado a el hospital por heridas de balazos alrededor de las 9:00 p.m. en el bloque 3600 de la calle North Elizabeth. Y antes de las 3 a.m. el lunes dos de agosto, oficiales de la policía de Denver dijo que una persona fue disparada en el bulevar Speer y la calle Larimer,

La policía de Aurora continúa investigando un tiroteo ocurrido a las 5:30 p.m. el domingo por la avenida 19 y la calle Clinton. Una víctima fue operada debido a las heridas causadas durante el intercambio de disparos.

En el Condado Jefferson, la oficina del alguacil declaró que un hombre sufrió una herida leve tras ser disparado el domingo por la noche en el bloque 3500 de la calle South Depew.

El aumento de crímenes violentos y tiroteos preocupa no solo a las autoridades, pero también a las agencias gubernamentales del estado. Varias leyes fueron introducidas por los demócratas con respecto al control de las armas de fuego al principio del año como parte del esfuerzo para mitigar la violencia de armas. Departamentos de la policía en Denver y Aurora también están buscando maneras de combatir la violencia que se ha observado este año.