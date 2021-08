Senador Lindsey Graham dice que tiene Covid a pesar de estar vacunado

(POLÍTICA YA). – El senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham anunció este lunes que dio positivo en una prueba por Covid-19, a pesar de estar vacunado.

Graham, fiel aliado del expresidente Donald Trump, indicó que ha experimentado "síntomas leves" similares a los de la gripe.

“El médico de la Cámara de Representantes me acaba de informar que he dado positivo en la prueba de COVID-19 incluso después de haber sido vacunado”, dijo el legislador.

“Estoy muy contento de haber sido vacunado porque sin la vacuna estoy seguro de que no me sentiría tan bien como me siento ahora"

“Empecé a tener síntomas parecidos a los de la gripe el sábado por la noche y fui al médico esta mañana. Siento que tengo una infección de los senos nasales y actualmente tengo síntomas leves. Estaré en cuarentena durante 10 días”, agregó.

Pero Graham indicó que a pesar de haberse contagiado, está muy agradecido de haberse vacunado.

“Estoy muy contento de haber sido vacunado porque sin la vacuna estoy seguro de que no me sentiría tan bien como me siento ahora. Mis síntomas serían mucho peores", dijo el senador.

Graham, antes de recibir sus resultados, estuvo en el Senado el lunes por la mañana, según las personas que hablaron con él. Llevaba una máscara en ese momento.

Joe Manchin, senador demócrata de West Virginia, recibió la visita de un pequeño grupo de senadores en su casa flotante durante el fin de semana, y Graham estuvo presente, según una fuente con conocimiento de la situación.

La oficina de Manchin se negó a comentar sobre la asistencia en su barco.

"El senador Manchin está completamente vacunado y sigue las pautas de los CDC para aquellos expuestos a un individuo con COVID positivo", dijo a CNN el portavoz de Manchin, Sam Runyon, en un comunicado.

Más tarde, Manchin dijo a los periodistas que dio negativo en la prueba de Covid-19.

"Negativo", dijo Manchin después de que le preguntaran si se había hecho la prueba. Cuando se le preguntó si los senadores estaban celebrando en su barco, Manchin dijo: "No hubo celebraciones. Solo estamos tratando de mantener a la gente unida. Hacemos todo de manera bipartidista y eso es lo que hacemos".

El anuncio de Graham se produce en medio de la propagación de la variante Delta de Covid-19, que ha provocado la recomendación de nuevas pautas de seguridad.