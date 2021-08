¡Varados en el aeropuerto! Spirit canceló 227 vuelos afectando a cientos de pasajeros en Orlando

(NOTICIAS YA).- La aerolínea suspendió 227 vuelos a nivel nacional desde este domingo y cientos de personas han esperado en el Aeropuerto Internacional de Orlando por una respuesta.

Luego de que la noche de este domingo Spirit cancelara cientos de vuelos y afectara a pasajeros que salían de Orlando, muchos han tenido que dormir en el aeropuerto de esta ciudad aguardando tan solo una respuesta del por qué suspendieron sus viajes y qué deben hacer o cuándo volverán a viajar.

El ambiente que se vive en el Aeropuerto Internacional de Orlando es de impotencia y frustración al no poder hacer nada, sino sólo esperar una respuesta de Spirit.

Nuestra reportera Andreína Rosal conversó con una de las afectadas, quien pasó 6 horas en un fila para obtener respuesta. Afortunadamente en su caso, Anaís fue atendida "rápido" en comparación a otros pasajeros y recibió un voucher de alojamiento debido a la cancelación.

Sin embargo, el dinero de los boletos que compró será devuelto dentro de 7 días, por lo que debe comprar nuevos pasajes de su propio dinero a un precio que ya se duplica, debido a todos los inconvenientes.

Por su parte, Spirit informó a The Associated Press (AP) que realizó las cancelaciones a nivel nacional debido a las condiciones climáticas y "desafíos operativos". Asimismo, la aerolínea indicó que están trabajando a toda hora para solucionar todos estos inconvenientes.

Esto es parte de lo que se vive este lunes en el Aeropuerto Internacional de Orlando:

La tarde de este lunes, la aerolínea Spirit publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter:

"Estamos experimentando desafíos operativos en algunas áreas de nuestra red. Antes de ir al aeropuerto, consulte su correo electrónico y el estado actual de su vuelo aquí: http://bit.ly/Spirit_Status . La forma más rápida de recibir asistencia es visitar nuestro chat web:https://bit.ly/Contact_Spirit

We are experiencing operational challenges in some areas of our network. Before going to the airport, check your email and current flight status here: https://t.co/yuPJDPxeNu. The fastest way to receive assistance is to visit our webchat: https://t.co/QnlZcUCMtk. pic.twitter.com/E176h8KHjN

— Spirit Airlines (@SpiritAirlines) August 2, 2021