VIDEO: Revelan imágenes del mortal tiroteo contra un hispano armado en San Diego

(NOTICIAS YA).-La policía de San Diego reveló imágenes de las cámaras corporales de oficiales y del helicóptero involucrado en un mortal tiroteo en el área de Talmadge el mes pasado.

En las imágenes, se ve a los agentes persiguiendo al sospechoso, identificado como Jesús Salvador Valeta, de 22 años, el 23 de julio, poco después de las 9 p.m., luego de huir de un vehículo cerca de la calle 54 y el bulevar El Cajon que estaba siendo perseguido por la policía.

La persecución a pie llevó a los agentes a un restaurante de comida rápida cercano en la esquina de El Cajon Boulevard y Marcellena Road antes de que el tiroteo ocurrió detrás del restaurante, a pies de distancia de los vehículos que esperaban en la fila de autoservicio.

Durante la persecución, la policía dijo que Valeta tenía un arma en la mano y se negó a recibir múltiples órdenes para soltar el arma y rendirse. Cuando la persecución llegó al área de autoservicio del restaurante, la policía dijo que Valeta tropezó y dejó caer la pistola, antes de volver a levantarla y seguir huyendo.

Según los agentes, Valeta estaba en la parte trasera del restaurante cuando volvió a caer e "hizo un movimiento hacia atrás con el arma en la mano", ya que estaba de rodillas y de espaldas a los agentes. Fue entonces cuando dos oficiales dispararon sus armas de servicio y luego Valeta arrojó el arma frente a él, dijo la policía.

