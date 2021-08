Biden pide renuncia de gobernador Cuomo tras acusaciones sexuales

(NOTICIAS YA).- Después de que un informe de la fiscal general de Nueva York descubriera que el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres, el presidente Joe Biden dijo el martes que cree que este debería dejar el puesto.

“Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir si presentar un juicio político. No lo sé a ciencia cierta”, dijo Biden a Kaitlan Collins de CNN.

Además del presidente de Estados Unidos, varios demócratas poderosos en Nueva York y Washington pidieron la renuncia de Cuomo.

LEE: Cuomo acosó a múltiples mujeres, dice informe de Fiscal de Nueva York

El gobernador Cuomo había estado entre los aliados políticos de Biden hasta que se hicieron públicas las acusaciones de acoso sexual en su contra a principios de este año. En marzo, Biden dijo que creía que Cuomo debía renunciar si la investigación de la fiscal general Letitia James corroboraba las acusaciones.

La investigación de James encontró que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, anunció la fiscal el martes, incluyendo empleadas estatales actuales y anteriores, así como varias mujeres fuera del gobierno.

James dijo el martes que su investigación determinó que Cuomo hizo “tocamientos no deseados y no consensuados”, e hizo comentarios de naturaleza sexual “sugerente”, los cuales propiciaron “un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

LEE: Crece presión sobre Cuomo para que renuncie como gobernador de Nueva York

Cuomo negó todas las acusaciones en su contra. “Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada o hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, dijo el gobernador.

El demócrata incluso mostró una serie de diapositivas que lo mostraban abrazando, tocando o besando a una gran cantidad de personas como una presunta defensa.

LEE: Cuomo se rehúsa a renunciar; continúa negando acusaciones de acoso

Al respecto, Biden dijo que está seguro de que hay “algunos abrazos que fueron totalmente inocentes, pero aparentemente la fiscal general decidió que había cosas que no lo eran”. El presidente dijo que no había hablado con Cuomo el martes, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reiteró que no hubo conversaciones el martes entre la Casa Blanca y la oficina del gobernador.

Psaki agregó que el mensaje de la Casa Blanca a las mujeres que acusaron a Cuomo es que “todas las mujeres que han vivido este tipo de experiencia -ya sea acoso o abuso o en el peor de los casos, violación- merecen que se escuchen sus voces, merecen ser tratadas con respeto y dignidad”.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: