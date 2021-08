Pentágono es cerrado momentáneamente por tiroteo cerca de sus instalaciones, se reportan varios heridos

(NOTICIAS YA).- El Pentágono fue cerrado momentáneamente este martes por la mañana luego de haberse escuchado diversos disparos en las cercanías de sus instalaciones.

El incidente ocurrió afuera del edificio en la plataforma del Metro Bus, que es una entrada principal al Pentágono utilizada por miles de personas que entran y salen del edificio todos los días.

"En este momento, acabamos de confirmar que el Pentágono está cerrado. Hay un incidente en el centro de tránsito del Pentágono", dijo el portavoz de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, Chris Layman.

El "incidente está en curso", dijo Layman. Dijo que la escena no era segura y advirtió a la gente que evitara el área. Layman no quiso comentar si hubo un tirador involucrado o si hubo personas heridas.

Autoridades dijeron en horas del mediodía que una persona disparó hacia los demás, y se reportan múltiples heridos.

#Update - Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided.

— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021