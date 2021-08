¡Con casi 190 bolsas de drogas! Arrestan a presunto traficante en Orlando

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Orlando anunció este martes la captura de un hombre sospechoso de traficar fentanilo y poseer cocaína a quien consideran un distribuidor local que ya está "fuera de la comunidad".

Jesús Manuel Suárez, de 27 años, cayó en una operación encubierta de la Unidad de Investigación de Sobredosis del SED, donde el pasado 29 de julio fue contactado por supuestos clientes que querían comprarle $160 en fentanilo y cocaína y acordaron encontrarse en un punto para la venta de los narcóticos, según información oficial.

Una vez que Suárez llegó al lugar acordado, fue interceptado por los agentes que procedieron a arrestarlo.

Suárez enfrenta cargos de tráfico de fentanilo, posesión de cocaína con intención de vender y distribuir y uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional. Fue ingresado en la cárcel del condado Orange.

Exhortan a cualquier persona que sospeche de actividad de drogas ilegales en su vecindario a reportarlo de forma anónima ante la Línea de Alto al Crimen, llamando al -800-423-8477 o ingresando a la página web: crimeline.org

"FUERA DE NUESTRA COMUNIDAD: Mientras se investigaba una sobredosis casi mortal, la Unidad de Investigación de Sobredosis del SED se enteró de Jesús Suárez, de 27 años, un traficante de drogas local. Fue arrestado el 29 de julio y las drogas potencialmente letales encontradas con él ya no son una amenaza para nuestra ciudad", publicó este martes el Departamento de Policía de Orlando en su cuenta oficial de Twitter.

