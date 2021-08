EE.UU. llega a la meta de vacunación de Biden, pero un mes después

(POLÍTICA YA). – Un mes después de lo que había planeado, el gobierno del presidente Joe Biden alcanzó la meta que se fijó para el 4 de julio de que el 70% de los adultos en Estados Unidos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19.

El hito fue celebrado por la Casa Blanca con un tuit publicado este lunes que aclamaba "Milestone Monday" (lunes de hito) de Cyrus Shahpar, director de datos de Covid-19 del gobierno, quien dijo que el promedio de siete días de personas que recibieron su primera dosis, 320 mil, fue el más alto desde el feriado del Día de la Independencia.

Milestone Monday just in: Today we hit 70% of adults w/ at least one dose! +468K doses reported administered, incl. 320K newly vaccinated (vs. 257K last Monday). 7-day average of newly vaccinated highest since July 4. Let's continue working to get more eligible vaccinated! 🇺🇸

Biden, por su parte, pidió a más estadounidenses que se vacunen y tuiteó el lunes por la tarde que la nación estaba "preparada para lidiar con el aumento de casos de COVID-19 como nunca antes".

“Amigos, hemos alcanzado oficialmente nuestra meta de que el 70% de los adultos reciban al menos una dosis de la vacuna”, escribió. “Es un progreso increíble, pero aún nos queda mucho por hacer. Si aún no lo ha hecho, vacúnese. Derrotemos este virus de una vez por todas”.

Folks, we’ve officially reached our goal of 70% of adults receiving at least one dose of the vaccine. It’s incredible progress, but we still have further to go. If you haven’t already, get vaccinated. Let’s defeat this virus once and for all.

— President Biden (@POTUS) August 2, 2021