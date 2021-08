Los CDC emitirán nueva moratoria sobre los desalojos

(POLÍTICA YA). – Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se apresta a anunciar una nueva medida para impedir los desalojos de sus viviendas a personas atrasadas en el pago del alquiler, días después de que se venciera una moratoria que fue emitida durante el gobierno del expresidente Donald Trump.

Biden Suplica A Propietarios A Pausar Los Desalojos Durante 30 Días

Una fuente familiarizada con el plan aseguró que los CDC emitirá una nueva prohibición de desalojos hasta octubre y efectiva en la mayor parte del país.

La prohibición de desalojos estará dirigida a áreas del país que experimenten altos niveles de infecciones por coronavirus.

La protección durará 60 días hasta el 3 de octubre y podría cubrir alrededor del 90% de los inquilinos que están retrasados en los pagos del alquiler debido principalmente a la pandemia de coronavirus.

PRESIÓN INTENSA

Los CDC planean producir la medida después de varios días de intensa presión por parte de legisladores y líderes demócratas, que se quejaron de la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de dejar que la moratoria anterior, emitida en septiembre de 2020, caducara el pasado sábado 31 de julio.

Congreso No Logra Extender La Moratoria Sobre Los Desalojos

La Casa Blanca ha insistido hasta ahora en que carece de la autoridad legal para renovar ese programa debido a un fallo de la Corte Suprema de fines de junio de que la medida solo podría renovarse mediante nueva legislación del Congreso.

Biden dijo a los reporteros este martes que una decisión de los CDC sería publicada este mismo día pero más tarde, y reconoció que la medida probablemente estaría sujeta a impugnación judicial, e incluso dijo que consultó a académicos que sentían que la medida probablemente no era constitucional.

“Me han informado que [el CDC está] a punto de emitir un juicio sobre otras opciones potenciales. Si esa opción aprobará una medida constitucional con esta administración, no puedo decírselo. No lo sé ", dijo Biden. "La mayor parte de la erudición constitucional dice que no es probable que pase el examen constitucional.. pero hay varios académicos clave que piensan que puede y vale la pena el esfuerzo".

Biden también sugirió que anunciar una nueva moratoria, incluso si fuera revocada en la corte, ayudaría a que su gobierno pueda tener tiempo para desembolsar la asistencia de alquiler a los inquilinos que la necesiten.

El mandatario dijo que inicialmente su administración tenía "la impresión" de que los estados se estaban moviendo rápidamente para distribuir los fondos, a pesar de que quedan sin gastar decenas de miles de millones de dólares.

La variante Delta de Covid ha renovado las preocupaciones sobre el impacto de la moratoria que expira en millones de inquilinos, lo que llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y otros demócratas a presionar a la administración para que actúe de manera unilateral.