Niños migrantes reciben clases en camión adaptado como aula en Tijuana

(NOTICIAS YA).-Además de los retos de salud, los migrantes varados en las fronteras de México con Estados Unidos, también enfrentan retos educativos muy difíciles.

Pero gente de buena voluntad se esfuerzan por ayudar, sobre todo a los niños, a formarse un futuro más esperanzador. Esperar el martes se les hace eterno a menores migrantes que viven en el albergue juventud 2000, en la zona norte de Tijuana, Baja California.

Desde hace un mes, todos los miércoles los niños toman un lugar en un camión, adaptado como salón de clases y cómputo.

"Les damos materias sobre habilidades para la vida, manejo de emociones, capacitaciones para el empleo, por ejemplo oficios con cecati, ahora sí que va variando dependiendo la edad”, comentó Andrea Rincón, jefa del departamento de nuevas tecnologías del instituto de la juventud.

El proyecto de laboratorio móvil es una iniciativa del Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) aplicada por el instituto de la juventud, pero sobre todo por una activista que desde hace años mantiene un proyecto similar con niños migrantes.

Ahora se enfoca en la capacitación de menores de 12 a jóvenes de 29 años.

“Motivarles a que la vida puede ir cambiando y que pueden ir encontrando otras cosas que les gusta, que se motiven para estudiar una carrera, en trabajar algo que les apasione, que se puedan integrar en Estados Unidos o también México para trabajar”, agregó Andrea.

Las clases son de 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde y el laboratorio móvil cuenta con 15 computadoras, una pantalla y un pizarrón.

Si bien dos maestras imparten teoría, la práctica es la que más divierte a los menores.

“Nos enseñan como enviar correo, a hacer larga la letra, como cambiarle de color”, dijo menor migrante.

Pero hay otro sector de menores, que quisiera recibir clases con un proyecto similar, Kenia tiene nueve años y la última vez que estuvo frente a una profesora fue en 2018, antes de salir de El Salvador.

“Inglés que es muy importante para ellos, ya que andamos en un país que el inglés es bien importante, pero ella tiene que empezar desde cero porque no aprendió nada, entonces sí me gustaría que me ayudaran con ella” Bertha Lidia, migrante de Honduras.