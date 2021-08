Obama hará fiesta de cumpleaños en Martha's Vineyard a pesar de Covid

(POLÍTICA YA). –Barack Obama cumple este miércoles 4 de agosto sus 60 años, y tal vez este sea el cumpleaños más polémico del expresidente.

Para celebrar sus 6 decenas de años vividos, Obama planea una fiesta de cumpleaños con cientos de invitados en su casa de vacaciones en el lujoso resort Martha's Vineyard este fin de semana.

La fiesta se desarrollará entre celebridades y personalidades de la política mientras en estadios y ciudades se vuelven a instaurar medidas de precaución por el resurgimiento de casos de Covid, en gran parte debido a la propagación de la variante Delta.

La noticia del agasajo provocó algunas críticas y acusaciones de hipocresía entre políticos conservadores.

El controversial representante republicano de Ohio, Jim Jordan, sugirió en un tuit que los demócratas calificarían un evento de esta naturaleza como peligroso si lo realizara el expresidente Donald Trump.

“This is a dangerous super-spreader event.”

“How can someone be so reckless?”

“They’re killing people.”

-The things Democrats would say if this was President Trump’s birthday party. https://t.co/TREe5jKCpI

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) August 2, 2021