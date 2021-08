Pasajeros de Spirit continúan esperando respuesta tras cancelación de miles de vuelos

(NOTICIAS YA).- Por tercer día consecutivo sigue la problemática de la cancelación de miles de vuelos de la aerolínea Spirit a nivel nacional desde el fin de semana que han afectado a viajeros de Florida, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Tampa.

Pasajeros varados en Aeropuerto de Tampa tras Spirit cancelar 227 vuelos

Aún sin una respuesta concreta, más que "desafíos operativos", cientos de viajeros de esta línea aérea siguen aguardando una respuesta luego de que al llegar a sus respectivos aeropuertos se les informara que sus vuelos fueron suspendidos sin haber sido notificados con anticipación.

Desde el domingo Spirit ha cancelado miles de vuelos a lo largo del país e incluso en Puerto Rico. Conversamos con una de las afectadas, residente de Tampa, quien tenía pasajes con esta aerolínea junto a su familia saliendo desde la isla del encanto y tras estar durante una hora montada en uno de los aviones de Spirit, los bajaron informándoles que tenían que esperar a pilotos desde Orlando.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tampa anunció en su cuenta oficial de Twitter la mañana de este martes "Continuamos viendo cancelaciones en Spirit Airlines hoy con 15 hasta ahora", instando a los viajeros a chequear con su aerolínea cualquier cambio en sus vuelos.

We continue to see cancellations on @SpiritAirlines today with 15 so far. As always, please check with your airline on any flight updates. https://t.co/K87BQepaDE

— Tampa International Airport ✈️ (@FlyTPA) August 3, 2021