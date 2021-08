VIDEOS: Amarran con cinta a pasajero ebrio en pleno vuelo por presuntamente manosear azafatas

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado en Miami este domingo luego de participar en un altercado en pleno vuelo, acusado de agresión a 3 empleados de la aerolínea en la que viajaba presuntamente ebrio.

Maxwell Berry, un joven de 22 años, de Norwalk, Ohio, quien volaba la noche del pasado sábado a través de la línea aérea Frontier, desde Filadelfia hacia Miami, TUVO QUE SER AMARRADO CON CINTA ADHESIVA a uno de los puestos del avión tras supuestamente acosar a 2 azafatas y comportarse de forma violenta contra otro empleado.

No obstante, al pedir una tercera bebida alcohólica, Berry derramó el líquido sobre ropa, por lo que fue al baño y, al salir, estaba sin camisa.

Un empleado de Frontier le informó a Berry que debía ponerse una camisa e incluso lo ayudó a obtener una extra de su equipaje de mano.

El incidente no paró, un empleado de Frontier fue asignado para vigilar a Berry, quien al solicitarle al viajero que se sentara, éste respondió con un puñetazo en la cara.

Luego de que los pasajeros notaran el comportamiento errático de Berry y su desobediencia a las órdenes de los asistentes de vuelo de Frontier, intervinieron y utilizaron una cinta adhesiva "PARA PEGARLO AL ASIENTO Y ATARLO CON UN EXTENSOR DE CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL RESTO DEL VUELO", según reza el informe policial.

LOS VÍDEOS DEL INCIDENTE SE HICIERON VIRALES EN REDES SOCIALES Y HASTA EL MISMO MAX BERRY LOS COMPARTIÓ EN SU CUENTA DE TWITTER, indicando:

"Esta será para siempre la experiencia más deshumanizante de toda mi vida. Mucha gente se rió y se burló de mí porque el personal de una aerolínea PROFESIONAL me maltrataba. Solo para que las cosas valgan la pena, esto se ha vuelto “viral” en Internet y nunca desaparecerá. Mi vida nunca será"

This will forever be the most dehumanizing experience in my entire life. Many people laughed and ridiculed me as I was mistreated by staff of a PROFESSIONAL airline. Just to make matters worth this has gone “viral” on the internet and will never disappear. My life will never be https://t.co/ucf5YnnfJY

