Centro Nacional de Huracanes monitorea potenciales sistemas atmosféficos en los trópicos

(NOTICIAS YA).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, siglas en inglés) informó hoy que monitorea grupo de tormentas al sur de las islas de Cabo Verde que tienen potencial para desarrollar características tropicales a medida que se desplazan, por el momento lejos de Florida.

Aug 3, 2 pm EDT- NHC is monitoring the E Atlantic for some development during the next several days. While the systems are no immediate threat to the W Atlantic, it is worth a reminder that the peak of hurricane season is coming, and now is a good time to get prepared! pic.twitter.com/MrEVmLfDn0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2021