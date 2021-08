Extienden alerta de calor excesivo para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-La ola de calor pronosticada para las del este del condado de San Diego con condiciones extremadamente calientes en los desiertos se extiende por lo menos hasta el jueves, dijeron los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), extendió una advertencia de calor excesivo para los desiertos del condado de San Diego hasta el jueves a las 8 p.m. La advertencia comenzó desde el martes a las 10 a.m.

El pronóstico prevé altas temperaturas de 115 a 120 grados, con mínimas nocturnas aún en el rango de 85 a 90.

“Las temperaturas nocturnas muy cálidas limitarán el alivio del calor, actuando para aumentar el estrés por calor para aquellos que no tienen un acceso adecuado a la refrigeración”, dijo el NWS.

El servicio meteorológico aconseja a las personas que se encuentran en las áreas afectadas que beban muchos líquidos, que se mantengan alejadas de la luz solar directa durante el calor del día, que usen ropa ligera y holgada, que se refugien en edificios con aire acondicionado si es posible y que revisen potencialmente en -Riesgo de parientes y vecinos.

☀️ RECORD WATCH ☀️ Several of our desert locations may tie or break their record high temperature for August 4. An Excessive Heat Warning remains in effect through Thursday evening. Stay cool and hydrate today!#CAwx pic.twitter.com/3QY6hlOlto

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 4, 2021