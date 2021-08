México demanda a fabricantes de armas de EE.UU.

(POLÍTICA YA). – El gobierno de México demandó este miércoles a varios fabricantes de armas de Estados Unidos, al alegar que sus laxos controles contribuyen al flujo ilegal de armas a través de la frontera sur.

La demanda civil, presentada ante la corte federal de EE.UU. en Boston, Massachusetts, acusa a los fabricantes Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente al país latinoamericano y utilizados en actividades ilícitas contra civiles.

México busca compensación porque cree que los fabricantesas sabían que sus prácticas comerciales generan daño al país, según dice el documento legal.

El gobierno mexicano “trae esta acción para poner fin al daño masivo que los acusados causan al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México”, dice la demanda.

De acuerdo con funcionarios mexicanos, los daños contra los fabricantes de armas podrían ascender a $10,000 millones.

Las autoridades mexicanas creen que las armas fabricadas en EE.UU. han contribuido al aumento de la violencia en diferentes partes del país durante la última década.

Cerca de 2.5 millones de armas estadounidenses ilícitas han cruzado la frontera durante los últimos 10 años, según un estudio del gobierno mexicano publicado el año pasado.

La venta de armas legales en México está estrictamente restringida.

ACTIVIDADES ILÍCITAS

La demanda sostiene que los fabricantes de armas estadounidenses “son conscientes de que sus productos son objeto de tráfico y uso en actividades ilícitas contra la población civil y las autoridades de México”, según un documento de la Cancillería.

“No obstante, continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de marketing para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni de trazabilidad”, prosigue el comunicado.

La demanda de México también busca la adopción de controles más estrictos en las ventas y las características de seguridad de las armas, y quiere que las empresas realicen estudios y campañas en los medios para prevenir el tráfico de armas.

Alejandro Celorio, asesor legal del ministerio de Relaciones Exteriores, dijo este miércoles que el daño causado por las armas traficadas equivaldría al 1,7% al 2% del producto interno bruto de México que el año pasado fue de más de $1.2 billones.

"No lo hacemos para presionar a Estados Unidos", dijo Celorio. "Lo hacemos para que no haya muertes en México".