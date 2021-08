Negocios exploran la posibilidad de solicitar comprobante de vacunación a clientes

(NOTICIAS YA).- Es una angustia ante un panorama que no es alentador: los casos oscilan entre 700 y 1000 diariamente y lo último que quieren son más restricciones.

“Yo me levanto a diario y checo como están los contagios,” explicó Héctor Carrillo, dueño del restaurante La Original Casa del Taco. “Estos días que estuvimos con comida para llevar, afectó muchísimo es del cielo a la tierra el cambio que ha habido.”

Ante la amenaza de la variante Delta, ayer, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York anunció que bares, restaurantes y gimnasios están obligados a pedir comprobante de vacunación.

Hoy, dos concejales en la ciudad de Los Ángeles propusieron una medida similar al cabildo para que esto se aplique en Los Ángeles. Aquí en San Diego, el debate no se queda atrás.

“No me parece porque hay muchos que no nos queremos vacunar,” dijo Lupe Birchfield, quien se expresó en contra de la propuesta.

Otra residente de National City, considera que es una gran idea para frenar los contagios.

“Yo estoy de acuerdo porque es para protegernos todos,” añadió Alma Zavala.

Today I introduced legislation with @MitchOFarrell to require proof of COVID vaccination to enter indoor public spaces throughout the City of LA.

So many Angelenos stepped up and did their part. They shouldn't be penalized with closures by those unwilling to do theirs. pic.twitter.com/ebj0phJ5wZ

— Nury Martinez (@CD6Nury) August 4, 2021