Southwestern College exigirá la vacuna COVID-19 para sus estudiantes y personal

(NOTICIAS YA).-Southwestern College anunció que exigirá que sus empleados y estudiantes se vacunen contra COVID-19 si quieren tomar clases y los servicios en persona para el semestre de otoño de 2021.

El colegio hizo el anuncio el miércoles, diciendo que también se requerirán máscaras faciales en todos los edificios e instalaciones en interiores. Los estudiantes deben tener al menos una dosis de la vacuna antes de que comiencen las clases el 23 de agosto y los empleados deben tener al menos una dosis antes de la fecha de regreso al trabajo del 16 de agosto y su segunda dosis programada.

After surveying the campus community and to combat the local spread of the Delta variant, we will be joining other institutions and requiring all employees and in-person students to be vaccinated this fall. Masks will also be required in all indoor spaces. pic.twitter.com/oegMzLqLYv

— Southwestern College (@swc_news) August 4, 2021