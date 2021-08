Un asistente de vuelo la amenazó con sacarla del avión por su atuendo, revela mujer

(NOTICIAS YA).-Una mujer declaró que una azafata la amenazó con sacarla de un vuelo desde Seattle, por su atuendo.

'Nunca me había sentido más degradada', dijo Sierra Steadman que denunció el incidente en un video de TikTok.

De acuerdo con información de Fox News, la pasajera de Alaska Airlines dijo que la asistente de vuelo la avergonzó por usar un crop top y un short corto en el viaje: "Nunca me he sentido más degradado, avergonzado, avergonzado, enojado o triste. ¡F.... ALASKA AIRLINES!", dijo.

Steadman se ve en el video de TikTok llorando mientras usa cubrebocas y negando con la cabeza: "Cuando el asistente de vuelo te avergüenza frente a todo el avión y te amenaza con patearte por lo que llevas puesto", se lee junto al video.

El video ha sido visto más de 7 millones de veces, y Steadman continuó explicando que una asistente de vuelo supuestamente estaba "gritando" y la "agarró" del barzo durante una discución relacionada con su ropa.

Steadman reveló que llevaba pantalones cortos blancos, una camiseta corta negra y una sudadera gris.

La joven explicó que la azafata la detuvo al abordar y le dijo que se subiera la cremallera de la sudadera. Steadman dice que cumplió con la solicitud, pero la asistente de vuelo supuestamente continuó gritándole frente a otros pasajeros, lo que Steadman señaló como "¿dónde está el problema?".

"No tuve ningún problema con que me pidiera que me subiera la cremallera de la chaqueta", dijo Steadman. "Sabes qué, es su avión. Ella trabaja en el avión. Si eso es lo que quiere, entonces cerraré la cremallera de mi chaqueta".

"Mi problema es cómo actuó después de que cumplí con su solicitud", dijo.

Por su parte, Alaska Airlines no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del medio de noticias.

Sin embargo Steadman compartió en otro video develando un correo electrónico que la compañía envió a su madre, confirmando sobre una investigación interna por el incidente con su asistente de vuelo, añadió la fuente.