2 millones de sandieguinos completamente vacunados contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-Más de 2 millones de habitantes de San Diego están ahora completamente vacunados contra COVID-19, lo que coloca al condado más cerca de lograr su objetivo de vacunación.

El condado alcanzó el hito durante el fin de semana y para el 3 de agosto, un total de 2,015,700, o el 71.9%, de los residentes de 12 años o más habían recibido dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson, de acuerdo a un informe del condado.

"¡Buen trabajo, San Diego!" dijo Wilma J. Wooten, M.D., M.P.H., oficial de salud pública del condado de San Diego. "Cuantas más personas se vacunen, más cerca estaremos de lograr nuestro objetivo de vacunación".

