Advierten NO BAÑARSE en estas playas de la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- Este jueves, autoridades de salud del condado Hillsborough emitieron un aviso de salud para varias playas de esta entidad que arrojaron altos niveles de bacterias que son consideradas un riesgo potencial para las personas.

¡Marea roja está matando a nuestros manatíes!

El Departamento de Salud de Florida en el condado Hillsborough informó que las playas: Bahia, Ben T Davis, Davis Island, E.G. Simmons y Picnic Island presentan concentraciones superiores a las normales de bacterias enterococos y recomiendan NO BAÑARSE NI NADAR en ellas.

Según indicó este ente de salud, las muestras tomadas reflejaron cifras por encima del umbral de estas bacterias, por lo que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas.

Acusado de robar miles de dólares en joyas a una anciana tras encerrarla en el baño de su casa

Sin embargo, el próximo miércoles 11 de agosto está previsto realizar otro muestreo de estas aguas y, según el resultado, se mantendrá el aviso de salud o se levantará.

Es importante recordar que las bacterias enterococos normalmente habitan en el tracto intestinal de humanos y animales, que pueden causar enfermedades, infecciones o erupciones en los humanos. La presencia de bacterias entéricas es un indicio de contaminación fecal, que puede provenir de la escorrentía de aguas pluviales, mascotas y vida silvestre, y aguas residuales humanas, según información oficial.

A #PublicHealth advisory has been issued for Bahia, Ben T Davis, Davis Islands, E.G. Simmons, Picnic Island beaches due to high bacteria levels. This is NOT #RedTide-related. More details here https://t.co/wMlYKPrzmc

Signup for our eNewsletter https://t.co/vafaD8BumP pic.twitter.com/GWgBzeftQf

— FL DOH in Hillsborough County (@DOHHillsborough) August 5, 2021