Dr. Fauci predice una variante del coronavirus "peor que la delta"

(NOTICIAS YA).- Si no se logra un buen control sobre la propagación del coronavirus en la comunidad y más personas no se vacunan, es posible que surja otra variante peor que la delta, altamente contagiosa y causante de un repunte en los casos en el país.

Lo anterior forma parte de las declaraciones que hizo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a Good Morning America de ABC este jueves.

“Eso sucederá si no logramos un buen control sobre la extensión en la comunidad”, dijo Fauci al presentador George Stephanopoulos cuando este le preguntó si Estados Unidos se enfrenta a un ciclo continuo de nuevas variantes.

En estos momentos la variante delta está devastando el mundo, pero está llevando a ciertas regiones, como el sudeste asiático, a un punto de quiebre.

“Y mientras el virus continúe propagándose, le da una amplia oportunidad de mutar, y cuando le da una amplia oportunidad de mutar, tarde o temprano puede obtener otra variante, y es posible que esa variante sea en algunos aspectos peor que la variante ya muy difícil con la que estamos lidiando ahora”, dijo el experto.

“Esta es una de las principales razones por las que se desea suprimir por completo la circulación del virus en la comunidad”, añadió.

Por ello, Fauci y sus colegas reiteran lo importante que es vacunar a la mayor cantidad posible de personas.

“La gente dice ‘no quiero vacunarme porque soy yo y me preocupo por mí, no estoy impactando a nadie más’; simplemente no es el caso. Porque cuando las personas no se vacunan, permiten que el virus circule por la comunidad, y cuando lo hace, incluso si no enferma a un individuo en particular, pueden estar asintomáticos, esa persona sigue siendo un vehículo para propagarse a otras personas”, concluyó el médico.

*Con información de CNN

