¡Fuera de este mundo! ¿Cuánto costará el hotel de Star Wars?

(NOTICIAS YA).- Star Wars: Galactic Starcruiser es una nueva y revolucionaria experiencia de dos noches en la que tú y tu grupo se embarcarán en una aventura de Star Wars única en su tipo. Es la historia de Star Wars más inmersiva jamás creada ", explicó Disney en su sitio web.

Mientras estén a bordo del Halcyon Starcruiser, los huéspedes aprenderán el arte tradicional de empuñar un sable de luz, entrarán en contacto con personajes únicos de Star Wars como Kylo Ren y Chewbacca, cenarán en el comedor Crown of Corellia y vivirán la mejor aventura de Star Wars.

Tarifas

La compañía proporcionó tarifas de muestra que se aplicarían desde el 20 de agosto de 2022 hasta el 17 de septiembre de 2022. Para una cabina estándar para dos huéspedes, costaría $ 1,209 por huésped, por noche o $ 4,809 en total. Para tres huéspedes que compartan una cabina (dos adultos y un niño), Disney dijo que cada huésped costaría $ 889 por noche o $ 5,299 por todo el viaje. Y para cuatro huéspedes que comparten una cabina (tres adultos y un niño), el costo es de $ 5,999 o $ 749 por noche por huésped.

Disney dijo que las tarifas de cabina varían según la fecha de salida del viaje, la cantidad de invitados y el tipo de cabina. Una cabina estándar incluye una cama tamaño queen, dos literas (literas) para un adulto cada una y una cama abatible de pared para un adulto (si duermen cinco). Disney dijo que las comodidades de la cabina incluyen un mini refrigerador, un secador de pelo, una caja fuerte en la cabina, un teléfono con mensajes de correo de voz, una televisión interactiva y productos para el baño y la ducha. La experiencia del hotel también ofrecerá una suite Galaxy Class y una suite Grand Captain para fiestas más grandes.

Restaurantes

Los huéspedes a bordo tendrán la oportunidad de cenar y probar comidas de otro mundo dentro del comedor Crown of Corellia del barco. "En la primera noche de su aventura, el Crown of Corellia Dining Room se transforma para la cena en un atractivo club de cenas con servicio de mesa con una aparición musical especial de una superestrella galáctica", explicó Disney en su sitio web. Disney dijo en la segunda noche del viaje, The Taste Around the Galaxy presenta alimentos inspirados en la geografía y los entornos de planetas de destino icónicos en toda la galaxia. Los Imagineers dijeron que el comedor es un salón luminoso y acogedor que ofrecerá desayuno y almuerzo a los pasajeros antes de pasar cada noche a la cena.

