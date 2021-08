Oficial: Lionel Messi se va del FC Barcelona

(NOTICIAS YA).- La peor pesadilla de los fanáticos del club blaugrana en todo el mundo se ha hecho realidad, cuando todo indicaba que el considerado por muchos el mejor jugador del fútbol de todos los tiempos continuaría vistiendo la camiseta del club catalán el propio equipo ha anunciado que Messi no seguirá en la institución.

La reunión de este jueves entre el presidente, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, con el padre del futbolista, Jorge Mendes, ha concluido sin acuerdo y con un comunicado del Barça en el que la entidad blaugrana anuncia la imposibilidad de retener al delantero.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021